Pyrénées-Atlantiques : dix personnes mises en examen après une bagarre entre deux groupes de jeunes à Jurançon

Dix personnes ont été mises en examen par le parquet de Pau après une bagarre survenue dimanche entre deux bandes de jeunes à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques), rapporte mercredi 6 avril France Bleu Béarn Bigorre.

La rixe a eu lieu dimanche soir "entre deux groupes d'individus" dans une cité de cette ville de la banlieue de Pau, indique le parquet. Selon les informations de France Bleu Béarn Bigorre, "couteau, machette, barre de fer et matraque télescopique" ont été utilisés. Trois personnes ont été blessées, l'une d'entre-elles a passé la nuit à l'hôpital.

Six jeunes placés en détention provisoire

Les dix individus ont été mis en examen pour "violences commises en réunion avec préméditation et avec armes ayant entraîné des incapacités totales de travail", ainsi que pour "participation à un groupement formé en vue de préparer de violences contre les personnes". Six jeunes ont été placés en détention provisoire et quatre sous contrôle judiciaire.

L'enquête se poursuit pour retrouver d'autres "protagonistes restant à identifier", selon le communiqué de la procureure, et pour déterminer le rôle de chacun. Selon les premiers éléments de l'enquête, un règlement de comptes lié à un trafic de stupéfiants est à l'origine de cette bagarre.