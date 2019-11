VIDEO. "Elle m'a dit qu'Estelle Mouzin était 'son style de petite fille'" : une ancienne codétenue raconte avoir reçu les confidences de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret

"Elle m’a dit : 'C’est son style de petite fille.'" Milica Petrovic, 66 ans, a vécu de longues années derrière les barreaux. Elle a notamment passé quatre années à la prison centrale de Rennes (Ille-et-Vilaine) à quelques mètres de Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret, qui a été mis en examen, mercredi 27 novembre, dans l’enquête sur la disparition d’Estelle Mouzin.

L'énigme criminelle, qui dure depuis 2003, a justement été relancée par Monique Olivier. Elle a fini par contredire l'alibi de "l'ogre des Ardennes". Milica Petrovic, elle, raconte à France 3 qu'elle avait décidé d'enquêter elle-même sur la piste de Michel Fourniret après avoir vu un reportage sur la disparition d'Estelle Mouzin.

Onze mois pour briser la glace

"Je me suis dit : "Monique Olivier, elle est à 4 mètres de moi, il me reste quelques années à faire, je vais essayer'", raconte-t-elle à France 3. Au bout d'environ onze mois, Monique Olivier commence à se confier à elle. Peu après, elle obtient d’autres confidences qui vont faire vaciller l’alibi de Michel Fourniret. Ce dernier soutenait être en Belgique le jour de la disparition d'Estelle Mouzin et le prouvait par un appel passé ce soir-là. "Monique Olivier dit que Michel Fourniret lui a demandé de passer un coup de fil, ajoutant : 'ça va me servir d’alibi, je pars à la chasse'", affirme-t-elle.

Milica Petrovic a prévenu la justice dès sa sortie de prison. Pendant des années, Monique Olivier a nié avoir tenu ces propos, jusqu'au 21 novembre. L'ancienne détenue espère que ce sont ses révélations qui ont contribué à faire avancer l’enquête sur la disparition d’Estelle Mouzin.