Bus visé par des coups de feu à Echirolles : "C'est très grave", "on n’avait jamais eu ces faits-là", estime le numéro 2 de la police de Grenoble

Un bus visé par des coups de feu à Echirolles (Isère), "c'est très grave", "on n’avait jamais eu ces faits-là", estime Christian Goyheneix, adjoint au directeur départemental de la police nationale, sur France Bleu Isère mercredi 24 avril. Lundi soir, un bus a été touché par sept coups de feu alors qu'il rentrait au terminus de la C7, à Comboire, sans aucun passager. Le conducteur s'est réfugié derrière le local du terminal et n'a pas été blessé.

Pour le numéro 2 de la police de Grenoble, "c’est très grave". "Je n’ai pas connaissance d’un précédent dans des transports en commun. Même si l’on peut penser que le chauffeur n’était pas visé en tant que tel, on peut penser que les auteurs des tirs voyaient un bus à l’arrêt et qu’ils ont fait un usage peut-être récréatif d’une arme, c’est une hypothèse, mais on n’avait jamais eu ces faits-là."

Le policier rappelle que "les statistiques de la délinquance sont en baisse pour 2023", mais qu'il y a "une augmentation assez nette des incivilités, des jets de projectiles, notamment sur les bus", décrit Christian Goyheneix.

Des agents de police en renforts dans les bus

L'arme qui a servi à tirer sur le bus n'a pas encore été identifiée. "C’est une arme qui peut tirer en rafale. Le calibre n’est pas tout à fait identifié car les projectiles sont écrasés, mais on doit être sur du 9 millimètres, au moins", confie Christian Goyheneix.

Des agents de police supplémentaires circulent sur les lignes C5 et C7 (la ligne visée par les tirs). "On a développé, depuis cette année, une brigade de sécurisation des transports en commun, qui sera renforcée et qui rentrera dans un système de fonctionnement plus nominal après les Jeux olympiques". Pour l’instant, il s'agit d'une brigade de six agents, "qui sera renforcée à hauteur de dix ou quinze agents".