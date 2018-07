Sécheresse : la Californie en feu

Cernés par les flammes de toute part. La situation est dramatique en Californie (États-Unis) et l'état d'urgence partiel a été déclaré par les autorités. 10 000 pompiers luttent jour et nuit contre 14 incendies. 63 000 ha ont déjà brûlé. Le feu le plus violent, baptisé Carr, est en train de ravager le nord de l'État. Son foyer est incontrôlable, selon les autorités. Le brasier a poussé de nombreuses personnes à quitter leur maison.

Six personnes sont mortes

38 000 Californiens ont dû être relogés dans le comté de Shasta. Six personnes ont péri dans ces incendies, dont une femme et ses deux arrières petits-enfants, âgés de quatre et cinq ans. Ils ont été pris au piège par les flammes dans leur maison mobile. Un homme de 32 ans a été arrêté, il est suspecté d'être à l'origine de neuf incendies. Inculpé hier samedi 28 juillet, il plaide non-coupable.

