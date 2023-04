L’enjeu de l’été prochain est de lutter contre les incendies. Des cellules composées de gendarmes, pompiers et forestiers se forment depuis 20 ans pour trouver l'origine d'un feu de forêt. Exemple en Gironde.

À la frontière de la Gironde et du Lot-et-Garonne, une petite surface de forêt a brûlé il y a quelques jours. Quatre élèves enquêteurs cherchent l’origine de l’incendie. Ils sont forestiers, gendarmes et pompiers et veulent intégrer une cellule de recherche des causes et circonstances des incendies. En concertant leurs connaissances, ils progressent rapidement dans l’enquête, indice après indice.



Une cellule d’investigation qui a fait ses preuves

"En voyant que cette phase est exposée et cette phase est plutôt protégée, c’est la notion de protection et d’exposition qui va nous permettre de clairement imaginer que le feu venait de là-bas et s’est propagée dans cette direction", explique Corentin Fuster, sapeur pompier SDIS Gironde. Une hypothèse est formée : l’incendie était accidentel. Ce type de cellule d’investigation a fait ses preuves dans le sud-est et aura son utilité en Nouvelle-Aquitaine.