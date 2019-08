Espagne : un incendie ravage l'île de Grande Canarie

En bordure de route, des flammes de plusieurs mètres. Sur l'île de Grande Canarie (Espagne), plusieurs centaines de pompiers sont toujours mobilisés sur terre et dans les airs. Hier, des avions ont déversé plus d'un millier de litres d'eau, mais le feu continue de se répandre. "Un incendie comme celui-ci réagit à la température, à la végétation sur son trajet, au vent et à la topographie", indique Carlos Velazquez, chef des opérations de lutte contre l'incendie.

9 000 personnes évacuées

Les arbres sont calcinés et la végétation est ravagée. De cette forêt de pins, il ne reste plus rien ou presque. Ailleurs, à certains endroits, le feu, toujours actif, est à quelques mètres des habitations. Plus de 9 000 personnes ont dû être évacuées. De nouveaux renforts aériens doivent arriver aujourd'hui mardi 20 août. 10 000 ha de végétation auraient déjà été détruits par l'incendie.

