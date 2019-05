Bouches-du-Rhône : cinq hectares de pinède en feu, 120 pompiers et deux Canadair mobilisés

Environ 90 pompiers luttent ce samedi contre les flammes, des moyens aériens ont été réclamés.

120 pompiers et deux Canadair sont mobilisés sur un feu de pinède qui s'est déclenché samedi 4 mai dans l'après-midi sur la commune d'Ensuès-la-Redonne dans les Bouches-du-Rhône. L'incendie a démarré vers 15 heures en bordure de la départementale D48E à proximité d'habitations et d'une voie ferrée, précise les pompiers du département.

Ce sont près de cinq hectares qui ont été touchés jusqu'ici mais les sapeurs-pompiers prévoient que le vent se maintienne toute la nuit ainsi que dans la matinée de dimanche. Dans un premier temps, 50 sapeurs-pompiers et une dizaine d'engins ont été engagés mais les vents contraires et les difficultés d'accès ont nécessité le renfort des moyens. Le feu a eu le temps de traverser la ligne de chemin de fer et s'approchait des habitations. 120 hommes et 30 engins sont donc désormais mobilisés, appuyés par deux Canadair qui ont commencé leurs largages à 18 heures pendant deux heures.

La ligne TER Miramas-Marseille a dû être coupée pour assurer la sécurité des pompiers et des usagers.

90 #pompiers luttent depuis plus de 2h contre un #feu de forêt virulent à #Ensues secteur La Redonne

Les conditions météo et topographiques particulièrement difficiles rendent complexe l'intervention des @PompiersFR

2 canadairs sontsur zone

N'appelez pas inutilement le 112 pic.twitter.com/Cjh8Aapzzp — Pompiers 13 (@Pompiers_13) 4 mai 2019