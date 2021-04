DIRECT. Enlèvement d'une fillette dans les Vosges : le procureur de la République d'Epinal doit tenir une conférence de presse dans la matinée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ENLEVEMENT

: Bonjour @mel, le dispositif alerte enlèvement a été mis en place en 2006 en France. Sa mise en place est décidée par le procureur de la République du territoire où a lieu l'enlèvement après consultation du ministère de la Justice. Quatre critères le déclenchent : il s’agit d’un enlèvement avéré et non d’une disparition, même inquiétante ; la victime est mineure ; la vie ou l’intégrité physique de l’enfant est en danger et le procureur dispose d’informations dont la diffusion peut permettre la localisation de l’enfant et/ou de son ravisseur.



"Chaque fois que cela est possible, l’accord des parents doit être sollicité préalablement au déclenchement du plan Alerte enlèvement", précise le site du ministère de la Justice. L'alerte est diffusée "toutes les 15 minutes pendant une durée de 3 heures". Au-delà de cette durée, "le média est libre de continuer la diffusion de l’alerte sauf si une demande spécifique est formulée par les autorités", précise le site. Enfin, l’alerte est immédiatement levée lorsque l’enfant est retrouvé. Vous trouverez toutes les informations sur ce dispositif sur la page dédiée sur le site du ministère de la Justice.

: Toujours sur BFMTV, le procureur de la République d'Epinal Nicolas Heitz a assuré qu'il n'y a "pas de volonté cachée" et explique que ce dispositif Alerte enlèvement, "exceptionnel", qui "engage des moyens très importants", a été levé au bout de 3 heures, "comme le veut le protocole". "L'enquête doit se poursuivre, le message est passé, les gens savent comment faire pour donner des éléments", a conclu le procureur qui tiendra une conférence de presse à 11h30.

: Interrogé sur BFMTV ce matin, le procureur de la République Nicolas Heitz est revenu sur cette suspension de l'Alerte enlèvement. Il a confirmé que Mia n'a pas été retrouvée et que "le danger est persistant". Il a également encouragé, malgré la suspension de l'alerte, à "poursuivre les messages et prolonger la diffusion du message" pour permettre aux autorités d'obtenir de nouveaux éléments sur cette disparition.

: Bonjour @Lilli, @vamp et @Nathalie, je comprends votre interrogation, vous n'êtes pas les seules à vous poser la question parmi nos internautes, mais je n'ai malheureusement pas plus d'informations à vous donner pour le moment. Peut-être en apprendrons-nous plus lors de la conférence de presse que le procureur de la République d’Epinal, Nicolas Heitz, tiendra aujourd'hui à 11h30. Nous vous tiendrons évidemment informés.

: Mia, la jeune fille de 8 ans enlevée hier à Les Poulières (Vosges) vers 11h30 par trois hommes, "était confiée à sa grand-mère maternelle désignée tiers de confiance par le juge des enfants" au moment des faits, a précisé le procureur de la République d’Epinal Nicolas Heitz. Ce dernier devrait tenir une conférence de presse aujourd'hui.

: Le plan Alerte enlèvement a été levé, mais Mia, la fillette de huit ans disparue dans les Vosges, n'a pas été retrouvée et l'enquête se poursuit

