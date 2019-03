Disneyland Paris : mouvement de panique après des "détonations", il s'agissait en fait d'un tapis roulant défectueux

De nombreux visiteurs se sont mis à courir ou ont été confinés.

Un mouvement de panique s'est produit samedi 23 mars dans la soirée à Disneyland Paris, à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), a appris franceinfo de sources concordantes. Des visiteurs ont cru à des coups de feu, mais il s'agissait en fait du bruit provoqué par un tapis roulant défectueux, a indiqué une source policière. Des engrenages ont créé des détonations.

Des personnes prises de panique ont alors couru, et d'autres ont été confinées dans des boutiques et restaurants. De nombreuses personnes ont évoqué l'événement sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter.

Le préfet de Seine-et-Marne indique sur Twitter que plusieurs personnes ont été blessées légèrement en raison du mouvement de foule.

Un mouvement de foule ce soir à #DisneylandParis. Opération de #securite de Police terminée. Quelques blessés légers liés au mouvement de foule. — Préfet de Seine-et-Marne (@Prefet77) March 23, 2019