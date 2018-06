DIRECT. Paris : une importante opération policière en cours dans le 10e arrondissement après une prise d'otages

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PARIS

: Selon une source policière contactée par franceinfo, une personne a pu sortir dès le début de la prise d'otages, après s'être battue avec le forcené. La situation reste floue quant aux nombres de personnes qui restent retenues au sein de l'agence de communication Mixicom, rue des Petites Ecuries à Paris (10e).

: La régie publicitaire Mixicom travaille notamment avec les youtubeurs Cyprien, Norman ou Squeezie, a appris franceinfo de source proche du dossier. Un important dispositif est en place. Le quartier est fermé à la circulation, et les personnes sur place confinées dans les immeubles et commerces.

: Selon une source proche du dossier contactée par franceinfo, "il y a encore au moins un otage, deux se sont enfuis : un homme et une femme enceinte". Aucun blessé grave n'est à déplorer, selon cette même source, qui précise que les revendications du preneur d'otage sont floues. Il est toujours retranché à l'intérieur des bâtiment de l'agence de communication Mixicom, rue des Petites écuries à Paris (10e).

: "Il y a 15 minutes, la police est venue me voir. Ils m'ont demandé de rentrer chez moi ou de m'enfermer dans mon magasin. J'ai choisi de rester car j'ai des choses à préparer pour le service de demain.Tous les piétons ont été évacués de la rue."





"Il y a énormément de policiers, de pompiers et même une ambulance", témoigne une commerçante de la rue des Petites Ecuries, que nous avons contactée.

: Une source policière nous précise que le preneur d'otages affirme être en possession d'une bombe. A ce stade, les faits sont considérés comme une affaire de droit commun.







: Un commerçant de la rue des Petites Ecuries nous a donné des détails sur la situation. "J'ai entendu que c'était une prise d'otages. J'ai fermé ma boutique, je suis à l'intérieur, détaille-t-il. Il y a une heure environ un policier est rentré dans mon magasin, il était armé."

: Un employé de l'hôtel Mercure Paris Opéra, plus loin dans la rue des Petites Ecuries, explique qu'il "continue de bosser comme d'habitude". "La police est juste venue nous voir il y a une heure pour vérifier qu'il n'y avait pas de blessés. On ne laisse personne sortir."

: "On n'arrive pas à voir dehors et on n'entend rien pour l'instant. On nous a juste demandé de baisser le rideau vers 16 heures, indique un commerçant de la rue des Petites Ecuries, que nous avons contacté par téléphone. Personne ne sort pour le moment. Mais on n'a pas vraiment d'informations sur ce qu'il se passe."

: A ce stade, la prise d'otage dans le 10e arrondissement de Paris est considérée comme liée à une affaire de droit commun, nous a indiqué une source policière. Les motifs de l'homme retranché rue des Petites Ecuries ne sont pas connus pour le moment. Suivez notre direct.