Cherbourg : un ancien responsable des Scouts et Guides de France soupçonné d'agressions sexuelles et tentatives de viol

Cinq anciens membres de la section, âgés à l'époque de 14 à 17 ans, ont porté plainte contre l'agresseur présumé, pour des faits qui auraient eu lieu il y a quelques années. Le parquet de Coutances a ouvert une enquête.

Un ancien responsable de la section de Cherbourg des Scouts et Guides de France est soupçonné d'agressions sexuelles et de tentatives de viol sur cinq garçons âgés alors de 14 à 17 ans, rapporte samedi 24 août France Bleu Cotentin, confirmant une information de Ouest-France.

Présenté cette semaine à un juge d'instruction, cet homme âgé d'une quarantaine d'années a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'entrer en contact avec des mineurs, a indiqué le parquet de Coutances. L'ancien responsable a quitté le mouvement des Scouts et Guides de France en 2017. Depuis son départ, il travaillait dans un établissement scolaire du Calvados. Mais, selon le parquet, aucun fait d'atteinte ou d'agression sexuelle n'a été constaté durant cette période.

Plusieurs témoignages recueillis

Cinq anciens membres de la section ont porté plainte pour des faits qui se seraient déroulés il y a quatre ou cinq ans dans le cadre des activités du groupe. En février, l'un des jeunes hommes s'est confié à un ami en service civique chez les Scouts et qui a prévenu ses responsables. Le mouvement a par la suite recueilli plusieurs témoignages et accompagné les victimes dans leur dépôt de plainte. Deux mains courantes ont été déposées, l'une à Paris, l'autre à Cherbourg. Une enquête a été ouverte par le parquet de Coutances et le mouvement a l'intention de se porter partie civile.

Il est "important que cette affaire soit connue", pour que d'éventuelles autres victimes soient entendues et prises au sérieux, a témoigné François Mandil, chargé de communication des Scouts et Guides de France.