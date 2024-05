Attaque d'un fourgon pénitentiaire : ce que révèlent les écoutes du téléphone de Mohamed Amra

Mohamed Amra, qui s'est évadé lors de l'attaque d'un fourgon qui a fait deux morts, dirigeait son réseau criminel depuis sa cellule, guidant ses complices en direct, en visioconférence, par téléphone. Son téléphone était sur écoute.

Des écoutes téléphoniques édifiantes révèlent un Mohamed Amra en chef de gang, qui gère, depuis sa cellule et avec un téléphone portable, un réseau de trafiquants de drogue et de malfaiteurs prêts à tout. À partir de 2022, les enquêteurs placent sur écoute le téléphone portable que Mohamed Amra détient illégalement dans sa cellule. Au cours d'une conversation, il oriente ses complices qui circulent avec de la drogue sur les secteurs routiers à éviter. Il vérifie tout : l'itinéraire, et même le temps qu'ils mettent pour transporter la cargaison, à la seconde près. Plus grave, les enquêteurs découvrent qu'il aurait même commandité un enlèvement, celui d'une personne d'origine maghrébine. Il indique à ses complices le comportement à adopter.

Un danger sous-estimé ?

Les écoutes téléphoniques sur les téléphones portables illégaux sont de plus en plus fréquentes, selon le personnel pénitentiaire, qui traque sans cesse ces téléphones dans les cellules. L'administration pénitentiaire était-elle au courant de ces écoutes téléphoniques et a-t-elle sous-estimé la dangerosité de Mohamed Amra ? L'enquête devra le déterminer.