Agression d'une collégienne à Montpellier : "Il y a eu un loupé" dans la protection de Samara, dénonce sa mère

"Il y a eu un loupé" dans la protection de sa fille par l'établissement scolaire, estime Hassiba Radjoul, la mère de Samara, l'adolescente de 13 ans agressée devant son collège mardi à Montpellier (Hérault), au micro de France Bleu Hérault jeudi 4 avril. Sa fille est sortie du coma, elle doit être entendue dans la journée par les enquêteurs, selon le parquet.

Hassiba Radjoul rapporte avoir été appelée vers "midi et demi" mardi, par le professeur principal de sa fille, pour l'alerter sur le danger qu'elle encourait, car "il y avait plusieurs élèves et lycéens qui attendaient ma fille devant le collège". La mère appelle alors la vie scolaire pour leur demander de ne pas laisser sa fille sortir de l'établissement, mais "le message n'est pas passé à temps". Ce dysfonctionnement "me choque", dit-elle.

Elle rapporte que depuis "plus d'un an et demi", sa fille est victime de harcèlement scolaire, qui a commencé par "des moqueries", puis a dégénéré sur les réseaux sociaux, avec l'élève interpellée qui, selon Hassiba Radjoul, "a créé un compte sur les réseaux sociaux, appelant au viol de Samara". Après l'agression, des élèves lui ont rapporté que Samara est la "souffre-douleur du collège", "on lui crache dessus, on l'attache et on lui met du tabac dans le nez".

"Un guet-apens pendant une heure"

Sur l'état de santé de Samara, sa mère dit qu'elle "s'est réveillée du coma, j'ai pu échanger avec elle. Elle était très perturbée au réveil". Sa fille souffre, dit-elle, d'une "amnésie partielle" et "elle est traumatisée".

Les faits se sont déroulés ce mardi, vers 16 heures, près du collège Arthur Rimbaud. C'est la diffusion d'une photo sur les réseaux sociaux qui est à l'origine d'une violente altercation entre deux collégiennes, rapporte France Bleu. Deux autres jeunes extérieurs à l'établissement ont également roué de coups la victime. France Bleu a recueilli le témoignage d'une élève témoin de l'agression, "c'était un guet-apens" qui a duré "pendant une heure" jusqu'au "dernier coup, quand ils l'ont fait tomber et que son crâne était en sang". La victime s'est relevée difficilement et a été prise en charge par sa mère quelque temps après, puis elle a convulsé, avant de tomber dans le coma.

Trois mineurs, âgés de 14 et 15 ans, ont été interpellés mercredi, au lendemain de l'agression de Samara, à Montpellier, rapporte France Bleu Hérault d'après un communiqué du parquet. En garde à vue, ils sont entendus du "chef de tentative de meurtre sur mineur de moins de 15 ans", précise Fabrice Belargent, le procureur de la République.