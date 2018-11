Julian Assange a été inculpé aux Etats-Unis, annonce WikiLeaks

Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, qui a publié en 2010 de nombreux documents secrets américains, a été inculpé aux Etats-Unis, a annoncé WikiLeaks jeudi 15 novembre. On ignore néanmoins la date de son inculpation.

Des procureurs ont révélé par inadvertance, dans le cadre d'une autre affaire, l'existence de cette inculpation censée être secrète, a indiqué l'organisation. La nature exacte des chefs d'accusation retenus contre Julian Assange n'était pas connue immédiatement.

"SCOOP: le département américain de la Justice révèle 'accidentellement' l'existence de chefs d'accusation secrets (ou de projets de tels chefs d'accusation) contre le directeur de WikiLeaks Julian Assange, dans ce qui semble être une erreur de copier-coller dans une autre affaire également instruite dans le district est de la Virginie", a indiqué WikiLeaks sur Twitter.

SCOOP: US Department of Justice "accidentally" reveals existence of sealed charges (or a draft for them) against WikiLeaks' publisher Julian Assange in apparent cut-and-paste error in an unrelated case also at the Eastern District of Virginia. https://t.co/wrjlAbXk5Z pic.twitter.com/4UlB0c1SAX