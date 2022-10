Procès de l'accident de Millas : cinq ans d'emprisonnement requis contre la conductrice du car scolaire, dont quatre avec sursis

Le 14 décembre 2017, six enfants étaient morts après la collision entre un car scolaire et un TER au passage à niveau de Millas, dans les Pyrénées-Orientales.

Cinq ans d'emprisonnement, dont quatre avec sursis probatoire, ont été requis mercredi 5 octobre à Marseille (Bouches-du-Rhône) contre la conductrice du car scolaire qui était entré en collision avec un TER au passage à niveau de Millas (Pyrénées-Orientales), causant la mort de six enfants le 14 décembre 2017.

Le procureur Michel Sastre a écarté la "fatalité" dans cet accident, tout en soulignant la "dimension exceptionnelle de cette tragédie" dans laquelle 17 adolescents ont également été blessés, dont huit grièvement. Des "vies d'enfants ont été ôtées, la santé physique et psychologique d'enfants a été lourdement ébranlée, des familles anéanties", a souligné le procureur dans son réquisitoire, précisant que la "perpétuité" avait déjà été infligée aux victimes.

Jugée pour homicides et blessures involontaires

Il a également demandé l'annulation des permis de conduire (de tourisme et de transport de passagers) de la conductrice et son interdiction de repasser ces derniers pendant cinq ans. Le procureur a également requis contre Nadine Oliveira l'interdiction définitive d'avoir une activité professionnelle et sociale en lien avec le transport routier ainsi qu'une activité professionnelle en lien avec les enfants.

Nadine Oliveira, 53 ans, est la seule prévenue dans ce procès qui se tient depuis le 19 septembre devant le tribunal judiciaire de Marseille, qui dispose d'un pôle spécialisé dans les accidents collectifs couvrant tout le sud de la France. Elle est jugée pour homicides et blessures involontaires.