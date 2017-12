Collision mortelle de Millas : la conductrice du bus accidenté est "effondrée et détruite", selon son avocat

La conductrice du bus accidenté à Millas, dans les Pyrénées-Orientales, est "une femme effondrée et détruite", a réagi son avocat, Me Jean Codognès, sur France Bleu Roussillon, lundi 18 décembre. L'accident s'est produit jeudi dernier et a fait cinq morts. Depuis, sa cliente est suivie au niveau psychologique et psychiatrique.

Une conductrice "minutieuse"

La conductrice, que Jean Codognès qualifie de "minutieuse" au micro de France Bleu, est une mère de famille de 47 ans qui connaît bien le parcours qu’elle devait emprunter pour transporter les collégiens. Elle a répété à son avocat que "jamais elle ne se serait engagée si les barrières du passage à niveau avaient été baissées". Me Jean Codognès a assuré qu'elle réalise le trajet six fois par jour depuis septembre.

Lorsqu'elle a été placée en garde à vue quelques heures, de vendredi soir à samedi en début d'après-midi, cela a été un moment "atroce", pour elle, a poursuivi Me Codognès. "Quand les gendarmes lui ont demandé qu'elle était l'ambiance dans le bus avant l'accident, elle s'est effondrée, a expliqué l'avocat au micro de France Bleu Roussillon. Il a fallu attendre un bon moment avant que sa réponse arrive... Et sa réponse a été : 'Les enfants étaient calmes, ils étaient sages, ils riaient, ils jouaient avec les Nintendo'. Là elle s'est effondrée à nouveau. Elle avait prévu ce week-end de décorer le bus avec des guirlandes de Noël."