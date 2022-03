DIRECT. Présidentielle 2022 : les candidats passent leur grand oral face aux élus locaux

#PRESIDENTIELLE C'est limite une phrase trumpiste ! Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de campagne. Ceux qui votent Macron savent parfaitement pour qui et pour quoi ils votent! Peut-être aussi si "la gauche" avait fait cause commune, on n'en serait pas là ! Et puis mince, il faut un peu responsabiliser les électeurs. Tu as le droit de vote, tu te renseignes sur les programmes de chacun.