TRIBUNE. "Il est temps pour les formations politiques de prendre leurs responsabilités" : plus de 250 personnalités appellent à un #MeToo des territoires

Dans cette tribune publiée mardi sur franceinfo, les signataires militent pour que les partis puissent constituer leurs listes, ville par ville, "en écartant les candidats sexistes et responsables de violences".

A quatre mois des élections municipales, 250 personnalités, essentiellement du monde politique ou associatif, signent une tribune publiée mardi 12 novembre sur franceinfo pour dénoncer les "violences sexistes et sexuelles" au sein de certains conseils municipaux. Dans cette tribune baptisée "Pour un #MeToo des territoires", ils proposent aux victimes de témoigner en écrivant directement aux partis politiques, afin qu'ils enquêtent, et le cas échéant, n'accordent pas leur investiture à tel ou tel candidat incriminé. "Nous demandons aux partis de respecter ces lettres, et surtout l’anonymat des personnes qui auront le courage de dénoncer des faits", écrivent-ils.

"A l’occasion des élections municipales : pour un #MeToo des territoires". Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. A cette occasion, des centaines de milliers de femmes et d'hommes seront élu.es pour exercer les responsabilités de conseiller·e municipal·e, d'adjoint·e et de maire pendant six ans. Parmi eux, certains ont été auteurs de violences sexistes et sexuelles lors de précédentes fonctions. S'ils venaient à être légitimés par le suffrage, ils seraient confortés dans leurs pratiques délétères.

La vaste enquête #EntenduALaMairie a révélé la prégnance du sexisme au sein des conseils municipaux. Citoyennes, fonctionnaires territoriales, collaboratrices d'élus, journalistes et élues locales relatent des climats lourds, des propos déplacés, des regards insistants, du harcèlement, des agressions sexuelles et des viols. La presse s'est déjà fait l'écho de situations particulièrement graves, de Draveil à St-Nazaire, du Havre à Villeneuve-d'Ascq.

"Témoigner des faits en écrivant aux partis"

Il existe pourtant un moyen simple pour éviter de nouvelles victimes dans les six ans à venir : la prévention. Les appareils politiques font le choix d'investir ou non tel ou tel candidat et ainsi de couvrir ou non des pratiques déjà connues. Afin que les partis puissent constituer leurs listes, ville par ville, en écartant les candidats sexistes et responsables de violences, nous proposons aux femmes qui estiment avoir été victimes de témoigner des faits en écrivant aux partis. Une aide à la rédaction est à disposition sur cette page pour encourager la libération de la parole. Les victimes qui en ont besoin y trouveront également des ressources en matière de soutien juridique et psychologique.

Parce qu'un même agresseur s'en prend souvent à plusieurs victimes, nous devons nous unir afin que la peur change de camp. Nous demandons aux partis de respecter ces lettres, et surtout l’anonymat des personnes qui auront le courage de dénoncer des faits.

Comme toute entreprise ou institution, ils pourront enquêter sur les faits dont ils auront ainsi connaissance et ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas.Les signataires de la tribune

L'exigence de transparence et d'intégrité demandée à nos représentants doit aussi valoir pour leur capacité à ne pas exercer de violences. Il est temps pour les formations politiques de prendre leurs responsabilités pour garantir une ambiance de travail plus sereine dans les mairies, un fonctionnement plus apaisé de la démocratie locale et une plus grande sécurité pour les personnes victimes de violences.

Comme ce combat n’est pas seulement l’affaire des femmes, nous appelons toute victime ou témoin, chacune et chacun, à interpeller les candidats aux municipales et les partis politiques sur leur engagement à lutter contre toutes les violences faites aux femmes. La marche #NousToutes contre les violences sexistes et sexuelles du 23 novembre à Paris (14 heures à Opéra) sera aussi l’occasion de dire stop à ces violences !

Retrouver ci-dessous la liste des signataires :

Association de gauche des assistants parlementaires du Sénat

Caroline Adomo, maire-adjointe Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) / conseillère territoriale Paris-Est-Marne et Bois

Elise Aebischer, conseillère régionale déléguée Bourgogne-Franche-Comté

Yassin Ait Kassi, collaborateur parlementaire

Marie Allibert, militante féministe

Henri Arévalo, élu local à Ramonville (Haute-Garonne), membre du bureau exécutif EELV

Isabelle Attard, directrice de musée, ancienne deputée écologiste

Laurent Audouin, candidat aux élections municipales - tête de liste écologiste, Paris 5e

Maryse Auger, élue locale

Thierry Aury, ancien maire-ajoint de Beauvais, secrétaire départemental PCF Oise

Grégoire Aussavy, ancien collaborateur d'élus

Clementine Autain, députée de Seine Saint Denis (LFI)

Lynda-May Azibi, collaboratrice parlementaire, membre du collectif Chair collaboratrice

Nadia Azoug, conseillère municipale à Pantin (Seine-Saint-Denis) EELV

Lara Bakech, candidate aux élections municipales à Alfortville (Val-de-Marne) (LFI)

Guillaume Balas, coordinateur national de Génération.s

Françoise Baran PCF, syndicaliste CGT

Corine Barlis, conseillère du 8e arrondissement de Paris

Léa Bellec, collaboratrice d'élue

David Belliard, candidat écologiste à la Mairie de Paris

Esther Benbassa, sénatrice EELV de Paris

Gaëlle Bénizé Thual, conseillère municipale à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)

Saïd Benmouffok, professeur de philosophie, candidat aux élections municipales à Paris (Paris En Commun)

Alix Béranger, militante féministe

Bruno Bernard, candidat écologiste à la présidence de la métropole de Lyon

Annick Bernardeau

Wilfried Bétourné Gaume, candidat EELV à Paris 13e arrondissement

Françoise Bey, vice-présidente Eurométropole de Strasbourg

Hélène Bidard, adjointe (PCF) à la Maire de Paris en charge de l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations et droits humains

Marie Blandin, sénatrice honoraire

Celia Blauel, maire adjointe de Paris, membre de Paris en Commun

Patrick Blossier, élu

Hugo Blossier, secrétaire départemental PCF Vienne

Nicolas Bonnet, maire-adjoint EELV de Clermont-Ferrand, en charge de l'écologie et l'eau

Nicolas Bonnet Oulaldj, président du groupe des élus communistes à Paris

Alice Bosler, coordinatrice nationale des Jeunes Génération-s

Laure Botella, militante du Parti socialiste, secrétaire de section

Corinne Bouchoux, ancienne sénatrice, enseignante

Katia Bourdin, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

Monique Bourgoin, collaboratrice parlementaire

Christine Bourquard, candidate EELV à la mairie de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)

Jacques Boutault, maire du 2e arrondissement de Paris

Anne-Claire Boux, tête de liste écologiste pour Paris 18e arrondissement

Philippe Bouyssou, maire d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)

Françoise Brefort, militante politique et syndicale

Sophie Busson, consultante droits humains

Damien Carême, député européen

Christian Castagna, responsable départemental du Parti socialiste (Val-de-Marne)

Jérôme Cerisier, conseiller municipal de Queaux (Vienne)

Nathalie Chaline, candidate sur la liste Brest Écologie Solidarités (Finistère)

Sandrine Charnoz, conseillère de Paris, déléguée à la petite enfance

Christelle Charrier

André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme

Juliette Chesnel-Le Roux, candidate EELV à la mairie de Nice (Alpes-Maritimes)

Jeanne Chevalier, directrice de cabinet

Laury-Anne Cholez, journaliste

Ludovica Cipolla

Louis Clavé, conseiller municipal à Naintré (Vienne), conseiller communautaire Grand Chatellerault

Bernard Cois, militant associatif et politique (Saône-et-Loire)

Manon Coléou, secrétaire nationale du Parti de gauche et membre du Pôle d’écoute et de vigilance contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes à la FI

Alexandra Cordebard, maire du 10e arrondissement de Paris

David Cormand, secrétaire national d’EELV et député européen

Sergio Coronado, écologiste, candidat à la mairie Bondy (Seine-Saint-Denis)

Guillaume Cot, candidat EELV - tête de la liste dans le 9e arrondissement de Paris

Madeline Da Silva, maire-adjointe société civile aux Lilas (Seine-Saint-Denis), militante féministe

Eva Darlan, comédienne

Christelle de Cremiers, vice-présidente Région Centre-Val de Loire

Elen Debost, adjointe à.la jeunesse Ville du Mans, conseillère départementale de la Sarthe.

Michaël Delafosse, tête de liste "La gauche qui nous rassemble" à Montpellier (Hérault)

Karima Delli, députée européenne

Joséphine Delpeyrat, animatrice nationale réseaux EluesLocales

Stéphane Delpeyrat, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine

Laurianne Deniaud, conseillère municipale à Saint-Naizaire (Loire-Atlantique), membre du conseil national du PS

Maïlys Derenemesnil, chargée de mission égalité femmes/hommes à l'Université Paris-Nanterre et candidate sur la liste EELV du 12e arrondissement de Paris

Ninuwé Descamps, conseillère municipale de Pourrieres (Var)

Claire Desmares-Poirrier, agricultrice, ancienne collaboratrice d'elu-es

Dieynaba Diop, adjointe au maire des Mureaux (Yvelines)

Glen Dissaux, militant associatif écologiste (Finistère)

Fanny Dubot, candidate à la mairie de Lyon (Rhône)

Lorène Dumeaux, citoyenne

Guillaume Durand, co-secrétaire départemental EELV Paris

Aurélie El Hassak-Marzorati, dirigeante associative (Paris)

Thibaud Eychenne, membre du bureau exécutif de Génération-s

Nelly Faton, secrétaire départementale PCF Jura

Florence Faye, secrétaire générale du syndicat UNSA des collaborateurs parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat

Isabelle Fichet-Boyle, conseillère municipale de Dangu (Eure)

Léa Filoche, conseillère de Paris (19e arrondissement)

Berivan Firat, membre du conseil national du PCF- activiste kurde

Alain Fontaine, adjoint au maire de Noisiel (Seine-et-Marne)

Yseline Fourtic, secrétaire générale de la CGT collaborateurs parlementaires

Nadia Frontigny, élue locale à Colombe (Hauts-de-Seine), dirigeante au sein d'une grande entreprise du numérique

Aurélien GALL, secrétaire départemental du PCF de l'Aisne

Florence Gall, candidate investie En marche à Vincennes (Val-de-Marne)

Mathurin Gallice-Genty, candidat écologiste à Paris

Jacques Galvani Partner, Schoolab

Fabien Gay, sénateur PCF de Seine-Saint-Denis

Alice Gayraud, collaboratrice parlementaire, membre du collectif Chair collaboratrice

Maggy Gerbeaux, ancienne collaboratrice parlementaire

Vanessa Ghiati, conseillère régionale IDF PCF et adjointe au maire de Malakoff (Hauts-de-Seine)

Mathieu Glaymann, co-directeur de la Régie de quartiers de Saint-Denis, ex élu, ex collaborateur d'elu.e.s

Jérôme Gleizes, Université Paris 13, candidat EELV à Paris 20e arrondissement

Céline Goeury, conseillère municipale déléguée Latresne (Gironde)

Cecilia Gondard, secrétaire nationale à l’égalité entre les femmes et les hommes, Parti socialiste

Clara Gonzales, juriste, activiste féministe

Guillaume Gouffier-Cha, député Larem du Val-de-Marne

Chantal Grandière, conseillère départementale de Mayenne et adjointe au maire de Laval

Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la Maire de Paris - Tête de liste aux prochaines élections municipales dans le 12e arrondissement de Paris.

Thierry Grosnon, militant

Frédéric Gruart, collaborateur parlementaire

Sylvie Guerry-Gazeau, maire de Clavette (Charente-Maritime)

Pierre Guezennec, candidat de la Liste BREST Écologie Solidarités (Finistère)

Aline Guitard, cheffe de file du PCF Lyon (Rhône)

Stéphanie Hallien, adjointe à la mairie de Savenay (Loire-Atlantique)

Mathilde Hardy, dirigeante chargée du féminisme à l'Union des étudiant.e.s communistes

Assia Hebbache, membre du collectif Chair collaboratrice

Sophia Hocini, activiste pour les droits des femmes et les quartiers populaires

Jean-Michel Houllegatte, sénateur de la Manche

Mathilde Huchot, conseillère municipale à Laneuveville-en-Saulnois (Moselle)

Bénédicte Ibos, élue à Malakoff, coordinatrice Génération.s Hauts-de-Seine

Mina Idir, militante féministe et anti-raciste, animatrice de la commission nationale PCF lutte contre le racisme et pour l'égalité

Rémi Ink, journaliste

Yannick Jadot, député européen

Yves Jamain, militant PCF (Vienne)

Elodie Jauneau, responsable développement, membre des instances nationales du parti socialiste, historienne

Patricia Joubert, réseau des femmes élues de Haute-Loire

Mathilde Julié Viot, militante à Chair collaboratrice

Philippe Jumeau, secrétaire départemental du PCF Morbihan

Antoinette Kis, candidate écologiste aux municipales dans le 6e arrondissement de Paris

Andréa Kiss, maire de Le Haillan (33)

Fatoumata Koné, conseillère de Paris du 19e arrondissement, vice-présidente du groupe écologiste de Paris

Hella Kribi-Romdhane, conseillère régionale d’Ile-de-France et conseillère municipale de Massy (Essonne)

Delphine Krust, secrétaire fédérale du Parti socialiste des Hauts-de-Seine à l’Egalite femmes/hommes

Emmanuel Kujawski, militant écologiste, collaborateur d'élu.es, ancien adjoint au maire de Sevran (Seine-Saint-Denis)

Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan

Sébastien Laborde, vice-president de la CALi, adjoint au maire de St Denis de Pile (Gironde)

Guillaume Lacroix, président du Parti radical de gauche

Annie Lahmer, conseillère régionale d'Ile-de-France EELV

Aurore Lalucq, députée européenne

Soukaïna Larabi, membre du collectif national de Génération.s

Alexandre Laurent

Régine Le Bail, militante socialiste (Loire-Atlantique)

Chloé Le Bret, responsable de la commission féministe PCF Isère

Hélène Le Cacheux, secrétaire nationale du Parti de gauche

Emilie Le Floch

Tugdual Le Lay, membre du collectif national de Génération•s, Référent du Comité local de Guingamp (Côtes-d'Armor)

Yann Le Pollotec, conseil national du PCF

Annael Le Poullennec, responsable éditoriale et chercheuse

Fabienne Lefebvre, membre du CEN du PCF, conseillère municipale et territoriale

Catherine Legal, militante La France insoumise

Anaïs Leleux, comité de pilotage de NousToutes

Victoria Lemaire

Marie-Christine Lemardeley, adjointe à la maire de Paris, chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante

Jennifer Lempert, collaboratrice parlementaire

Emmanuel Léonard, secrétaire départemental PCF (Loir-et-Cher)

Dan Lert, maire-adjoint ecologiste du 19e arrondissement de Paris

Harielle Lesueur, maire-adjointe en charge de la petite enfance

Harielle Lesueur, adjointe à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise)

Florentin Letissier, candidat des écologistes à la mairie du 14e arrondissement de Paris

Patricia Locame, adjointe au maire de Saint-Paul (La Réunion)

Marif Loussouarn, élue EELV à Brest (Finistère)

Benjamin Lucas, porte-parole de Génération.s

Roxane Lundy, tête de liste pour la gauche et les écologistes à Beauvais (Oise)

Sabrina Mabrouk, livret égalité femmes-hommes, France insoumise (Essonne)

Alexandra Mahé, fonctionnaire territoriale

Nathalie Maquoi, conseillère de Paris, élue du 20e arrondissement

Elodie Martinez, adjointe à Remoulins (Gard)

Marion Maury, liste Brest Écologie Solidarités (Finistère)

Sorayah Mechtouh, collectif national Génération.s

Sylvie Menage, secrétaire générale de l'UNSA des fonctionnaires territoriaux

Amitis Messdaghi, conseillère municipale d'opposition à Mantes-la-Ville (Yvelines)

Emile Meunier, avocat et candidat dans la 18e arrondissement de Paris

Michelle Meunier, sénatrice socialiste de la Loire-Atlantique

Marie-Françoise Michenaud, militante et responsable du PCF en Vendée

Coralie Miller Autrice, metteuse en scène

Jean Louis Missika, adjoint à la maire de Paris

Stéphanie Missir, conseillère municipale Dinan - conseillère communautaire Dinan Agglomération (Côtes-d'Armor)

Claire Moleon, avocate

Léonore Moncond'huy, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, élue de la Vienne

Jean-Louis Moreau, co-secrétaire PCF Châtelleraudais (Vienne)

Joelle Morel, conseillère de Paris, élue dans le 11e arrondissement

Carlos Moreno, professeur associé IAE-Université Paris1 Panthéon Sorbonne

Gaëlle Morvan, candidate sur la liste Brest Ecologie solidarités (Finistère)

Mélanie Motta, militante écologiste et féministe

Marie Moulènes, élue municipale et communautaire à Périgueux (Dordogne)

Julia Mouzon, présidente d'Elueslocales.fr

Stephany Muller, adjointe mairie de Tergnier (Aisne)

Jane Muret, candidate écologiste à Paris 5e arrondissement

Jérôme Narbonne, ancien collaborateur d'élus

Aminata Niakate Avocate, candidate des écologistes à la mairie de Paris 15e arrondissement

Sophie Nicklaus, militante écologiste

Danièle Obono, députée de Paris

Chloé Pantel, militante

Bertrand Perrin, secrétaire PCF Alpes-de-Haute-Provence

Carine Petit, maire du 14e arrondissement de Paris

Camille Pétron, militante

Ronan Pichon, tête de liste Brest Ecologie Solidarités (Finistère)

Emmanuelle Pierre-Marie, élue et tête de liste écolo du 12e arrondissement de Paris

Eric Pliez, acteur associatif

Sophie Potin-Piot, adjointe en charge de l'égalité et de la citoyenneté à Pontault-Combault (Seine-et-Marne)

Audrey Pulvar, militante féministe

Gwendal Quiguer, membre de la liste Brest Ecologie Solidarités (Finistère)

Ali Rabeh, maire-adjoint de Trappes (Yvelines)

Sylvain Raifaud, maire-adjoint du 10e arrondissement de Paris - EELV

Emmanuelle Rasseneur, conseillère régionale de Bretagne

Sophie Rauszer, collaboratrice parlementaire au Parlement européen

Pandora Reggiani, cosecretaire départementale, EELV Paris

Sandra Regol, porte-parole EELV

Raphaëlle Rémy-Leleu, tête de liste EELV Paris Centre

Marine Remyot, collaboratrice d'élu.e.s

Didier Renaud, conseiller Municipal PCF

Evelyne Renault-Tessier, citoyenne candidate

Jean-François Rial

Thomas Ribémont, président d'honneur d'Action contre la faim

Roberto Romero, conseiller régional d'Île-de-France

Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise, ancienne ministre

Nicolas Rouveau, EELV Paris 12e arrondissement

Corinne Rufet, conseillère régionale d'Ile-de-France

Carlos RUFO, fonctionnaire de police

Saïda Safir, membre du CN PCF

Rosalie Salaün, responsable de la commission Féminisme d'EELV

Ghislaine Salmat, cadre supérieur dans le secteur privé, élue, Parti socialiste

Eva Sas, ancienne députée EELV

Mounir Satouri, député européen EELV

Benoît Schneckenburger, philosophe

Brune Seban, collaboratrice parlementaire, militante à Chair collaboratrice

Monique Sebastijan

Danielle Simonnet, conseillère de Paris FI

Gabrielle Siry, porte-parole du PS, co-fondatrice du collectif Fortes

Francoise Sivignon, membre du collectif national de Génération.s

Laura Slimani, conseillère municipale de Rouen (Seine-Maritime), direction nationale Génération.s

Jean Marc Soubeste, tête de liste à La Rochelle (Charente-Maritime) pour les élections municipales

Charlotte Soulary, militante écologiste et féministe, co-fondatrice de Chair collaboratrice

Philippe Stanisière, membre du bureau national d'EELV

Elisabeth Stibbe, conseillère du 13e arrondissement Paris

Sophie Taillé-Polian, sénatrice du Val-de-Marne, Génération.s

Anna Tchangodei, consultante Projets Réglementaires

Christophe Teisseire, EELV, conseiller délégué du 12e arrondissement de Paris

Fiona Texeire, ancienne secrétaire générale de groupe parlementaire

Matthieu Theurier, candidat écologiste à la mairie de Rennes (liste Choisir l'Ecologie Pour Rennes) (Ille-et-Vilaine)

Isabelle Thomas, ancienne élue municipale, régionale députée européenne

Marie-Claire Thomas, conseillère municipale, militante politique

Anouch Toranian, tête de liste Paris En Commun dans le 15e arrondissement de Paris

Marie Toussaint, eurodéputée ecologiste

Sarah Trichet-Allaire, conseillère municipale à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)

Sébastien Turcat, ancien directeur de cabinet d'un parti politique

Caroline Varlet, conseillère départementale de l'Aisne

François Vauglin, maire du 11e arrondissement de Paris

Grégoire Verrière, coordinateur national des Jeunes Génération.s

Dominique Versini, maire-adjointe de Paris

Marie Pierre Vieu-Martin, directrice des Editions Arcane 17

Violette Voldoire, rédactrice en cheffe

Shirley Wirden, conseillère nationale - PCF

Igor Zamichiei, coordinateur de l'exécutif national du PCF

Priscilla Zamord, candidat écologiste à la mairie de Rennes (liste Choisir l'Ecologie Pour Rennes) (Ille-et-Vilaine)