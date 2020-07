DIRECT. "Troisième tour" des municipales à Marseille : Samia Ghali annonce reprendre sa totale liberté de vote

Quel temps aujourd'hui en France ?

Une perturbation océanique va apporter un ciel couvert et quelques pluies sur les régions bordant la Manche. Des Pays de la Loire à l'Ile-de-France et la Champagne-Ardennes, le ciel sera le plus souvent très nuageux mais le temps restera sec. Des nuages bourgeonneront sur les Alpes frontalières et la montagne corse. Partout ailleurs, après dissipation de quelques grisailles matinales, essentiellement sur le Sud-Ouest, le soleil s'imposera largement en journée.







