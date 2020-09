Affaire des fausses procurations à Marseille : neuf personnes placées en garde à vue

Parmi les neufs gardés à vue figurent Yves Moraine, l'ancien maire LR des 6e et 8e arrondissements de Marseille de 2014 à 2020, ainsi que Julien Ravier, l'actuel maire LR des 11e et 12e arrondissement.

Neuf personnes ont été placées en garde à vue mardi à Marseille dans l'enquête sur des soupçons de fausses procurations dans l'entre-deux tours des municipales à Marseille, a appris France Bleu Provence auprès du parquet, confirmant une information de La Provence. Elles sont placées en garde à vue des chefs d'"altérité de la vérité dans un document administratif", "faux et usage de de faux" et "altération de la sincérité d'un scrutin".

Parmi ces neuf personnes figurent Yves Moraine, l'ancien maire LR des 6e et 8e arrondissements de Marseille de 2014 à 2020. Yves Moraine, qui est également avocat, était numéro deux de la liste de Martine Vassal dans ce secteur aux dernières municipales.

Un directeur d'Ehpad parmi les gardés à vues

L'actuel maire LR des 11e et 12e arrondissements Julien Ravier fait également partie des gardés à vue. Il avait conservé son siège lors du second tour du mois de juin. Le directeur d'un Ehpad du quartier de Saint-Barnabé, dans le 12e arrondissement, est aussi en garde à vue. Mi-juin, France 2 avait révélé que plusieurs pensionnaires d’un Ehpad du 12e arrondissement de Marseille, en situation de faiblesse et pour certains frappés par la maladie d’Alzheimer, avaient voté par procuration dans un même bureau sans que leurs familles et proches en soient informés.

C'est la police judiciaire de Marseille qui est venue chercher Yves Moraine à son domicile à 6h30 mardi matin. Son avocat, maître Erick Campana, assure à France Bleu Provence que son client "clame son innocence".