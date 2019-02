Italie : le divorce M5S/Ligue n'aura pas lieu avant les élections européennes

À première vue, c'est le mariage de la carpe populiste avec le lapin nationaliste, ils n'ont pas grand-chose en commun. Et pourtant ce gouvernement italien totalise plus de 50% des voix selon les récents sondages. Les Italiens se sentent représentés par un gouvernement de gens qui parlent comme eux, qui sont issus du peuple, qui ne sont pas inféodés à des puissances étrangères, notamment à la Commission européenne, analyse le correspondant de France Télévisions en Italie, Alban Mikoczy.

Berlusconi en embuscade

La Ligue et le Mouvement 5 étoiles sont condamnés à aller ensemble jusqu'aux élections européennes parce qu'un éclatement de la coalition maintenant n'aura aucun sens politique et provoquerait une crise politique vraiment grave en Italie. Il y a déjà les germes d'une mésentente, car la Ligue de Matteo Salvini grignote des voix sur le Mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio. Mais le divorce sera pour plus tard. Enfin, Silvio Berlusconi est toujours dans le paysage politique de l'Italie. Il a gagné les élections locales dans les Abruzzes et son parti de centre droit pourrait s'allier avec la Ligue, éjectant du gouvernement le Mouvement 5 étoiles.

