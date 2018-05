Elections européennes : la liste LREM-MoDem largement en tête devant le FN, selon un sondage

Selon une étude IFOP pour Valeurs actuelles, l'alliance de La République en Marche et du MoDem obtiendrait 27%, soit 10 points de plus que le Front national et 12 points de plus que Les Républicains.

Le Parlement européen, le 3 mai 2018, lors d'un discours du Premier ministre belge Charles Michel, à Bruxelles. (DURSUN AYDEMIR / ANADOLU AGENCY / AFP)