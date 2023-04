Le Livret A engrange près de 20 milliards d'euros au premier trimestre, son plus haut niveau depuis 2009

Ce produit d'épargne, rémunéré à hauteur de 3% depuis le 1er février, reste le placement préféré des Français.

(MAGALI COHEN / HANS LUCAS VIA AFP)

Le Livret A reprend la route des records. Ce produit d'épargne s'est étoffé de près de 20 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année 2023, a annoncé vendredi 21 avril la Caisse des dépôts, une première depuis 2009. Un phénomène fortement encouragé par le relèvement du taux à 3% au 1er février.

Le placement préféré des Français a bénéficié d'un mois de mars historique, avec des dépôts excédant les retraits de 4,17 milliards d'euros. L'encours cumulé du Livret A et de son cousin, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), atteignait fin mars 535,1 milliards d'euros.

Du jamais-vu depuis la crise financière de 2008

L'année 2023 est décidément celle des records pour ce livret. Le mois de janvier n'avait pas dérogé à la règle puisque le produit d'épargne, présenté comme préféré des Français, avait déjà réalisé un score jamais vu depuis la crise financière internationale de 2008.

Le récent relèvement des taux d'intérêt a représenté une aubaine pour les Français en capacité d'épargner, d'autant plus que l'argent déposé sur ces livrets est exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux, libre d'utilisation. Il est par ailleurs possible de le retirer à tout moment sans avoir besoin de justifier son utilisation.