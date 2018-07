VIDEO. "L'ivoire est presque devenu un nouveau produit d'investissement" qui participe à la disparition des éléphants...

Si la Chine a autorisé pendant longtemps le commerce de l’ivoire, elle a ordonné sa fermeture définitive à la fin de l’année 2017. Une petite victoire pour Grace et son équipe qui surveillent le marché domestique chinois depuis plus de dix ans pour le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW), une association qui sauve des animaux en détresse partout dans le monde. "Les personnes impliquées dans la contrebande et le commerce de l’ivoire d’Afrique vers la Chine font partie du crime organisé. Ils ont l’argent, les connections politiques et tous les moyens pour faire entrer cet ivoire en Chine…" explique-t-elle.

En caméra cachée, le magazine "13h15 le dimanche" (replay du magazine complet à partir de 38 minutes et 43 secondes) avait donné rendez-vous, avant cette prohibition, à un trafiquant d'ivoire dans les rues de Pékin. À l'arrière d'une voiture, on découvre deux splendides défenses d'éléphant soigneusement rangées dans un coffret rouge capitonné. Comme s'il s'agissait d'un beau bijou dans son écrin, présenté par un joaillier. La paire de pointes d'ivoire se négocie facilement à 22 500 euros. Le vendeur en profite pour montrer le travail de décoration qu'il réalise sur d'autres défenses. Bien sûr, ce n'est pas lui qui les fait venir d'Afrique. D'autres personnes très bien organisées se chargent de ce trafic intercontinental.

Le prix de l’or blanc ne devrait pas cesser d’augmenter…

"Ce sont des spécialistes qui s'occupent de les rapporter", explique le receleur d'or blanc. Il dit pouvoir répondre sans problème à une commande plus importante, à condition de connaître assez à l'avance la quantité voulue par l’acheteur. Et dix paires pour 200 000 euros, c'est possible ? Le vendeur, qui n'a pas l'air de manquer de stock, répond sans la moindre hésitation : "Je peux trouver ça, oui, en faisant appel à mes amis…" Des fournisseurs qui savent où trouver les parures des plus gros mammifères terrestres menacés de disparition.

"L’ivoire aujourd’hui, c’est l’or blanc, précise la militante associative. Il intéresse beaucoup de collectionneurs, mais aussi des investisseurs. C’est presque un nouveau produit d’investissement. Si vous achetez de l’ivoire ou tout autre chose provenant d’espèces en danger, et si vous attendez que sa valeur augmente, alors vous participez à l’extinction de l’espèce." Environ 20 000 éléphants sont tués chaque année pour leur ivoire sur le continent africain ! Et comme il y a de moins en moins d’animaux, le prix de l’or blanc ne devrait donc pas cesser d’augmenter...