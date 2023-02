Vacances : près de 350 km de bouchons sur les routes à la mi-journée

La journée est classée orange dans le sens des retours, en Auvergne-Rhône-Alpes et en région parisienne.

Un pic de bouchons de 349 kilomètres a été enregistré au niveau national, samedi 25 février à la mi-journée, selon Bison Futé. La journée est classée orange dans le sens des retours, en Auvergne-Rhône-Alpes et région parisienne. Ce week-end marque la fin des vacances d'hiver pour les élèves de la zone B (Marseille, Lille, Strasbourg, Rennes...) et le début de la deuxième semaine de congés pour la Zone C (Paris, Toulouse...).

En Ile-de-France, la circulation sur l'A6 s'annonce particulièrement dense dans le sens des retours, entre le début de l'après-midi et le milieu de soirée.

En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont les axes qui relient les stations de ski qui sont les plus encombrés, notamment l'A43 entre Lyon et Chambéry, avec plus de 100 km de bouchons cumulés. A 13 heures, Vinci relevait 32 km de bouchons sur l'A43 dans le sens des retours, et 18 km dans le sens des départs. Plus de 33 km de bouchons ont par ailleurs été enregistrés à la mi-journée sur l'A40, dans l'Ain, et plus de 16 km sur l'A6, dans l'Yonne.