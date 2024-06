Mobilisation anti-A69 : "Nous avons tout fait pour renforcer totalement la sécurisation du site et le regroupement du matériel", assure le futur concessionnaire de l'autoroute

"Nous avons tout fait pour renforcer totalement la sécurisation du site et le regroupement du matériel", a assuré samedi 8 juin sur franceinfo Martial Gerlinger, directeur général d'Atosca, futur concessionnaire de l'autoroute et opérateur du chantier, alors que les opposants à l'autoroute A69, en construction entre Castres et Toulouse, entendent rassembler ce week-end "plusieurs dizaines de milliers" de manifestants. Une forte mobilisation attendue malgré l'interdiction prononcée par le gouvernement qui va mobiliser un millier de policiers et gendarmes.

Lors d'une précédente mobilisation en octobre dernier, deux entreprises engagées dans la construction avaient été la cible des manifestants. En avril, ce sont quatre engins de chantier du projet autoroutier qui ont été incendiés. Cette fois, l'ensemble du matériel a été rassemblé "sur un site sécurisé", prévient le concessionnaire, qui déplore des difficultés "totalement inadmissibles". "Ça fait déjà plusieurs mois aujourd'hui que nous sommes habitués malheureusement à avoir des pressions, à avoir des agressions de notre personnel et des dégradations ponctuelles de notre matériel", regrette-t-il.

Par ailleurs, "c'est un chantier très avancé", a expliqué Martial Gerlinger. "On aura 1 200 personnes qui travailleront en juillet août, quand on sera au summum des travaux de terrassement (…), on a à peu près 60% des ouvrages d'art engagés (…), donc on est véritablement à peu près au milieu du chantier", a détaillé le directeur général d'Atosca. "Même si le projet est complexe, on continue à travailler efficacement et on respectera le planning qui nous a été fixé par l'État", à savoir une livraison de l'autoroute fin 2025, a-t-il assuré.