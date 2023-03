Réforme des retraites : quand la révolte gronde place la Concorde... dans Mario Kart

Des opposants à la réforme des retraites ont organisé le blocage virtuel de la célèbre place parisienne en détournant une extension du jeu vidéo "Mario Kart 8 Deluxe".

Tous à la Concorde ! Pour protester contre l’interdiction de manifester sur la place qui mène à l'Assemblée nationale, décidée le 18 mars par la préfecture de police de Paris, un certain Mister Flech, youtubeur, fan de jeux Nintendo et créateur du jeu de société Warrows et du manga Game Explorers, a détourné une extension du jeu Nintendo Mario Kart 8 Deluxe, intitulée Promenade à Paris.

Avec onze autres joueurs, il a organisé le 20 mars une petite manifestation "bon enfant" autour de la place de la Concorde. Objectif avoué : faire sourire avant tout.

Blocage de la place de la Concorde à Paris, en direct de Mario Kart 8 Deluxe ! pic.twitter.com/l5TZJ3wtuk — Mister Flech (@MisterFlech) March 20, 2023

La vidéo a été visionnée plus de deux millions de fois. Hasard lié au décor du jeu ou pas ? Rappelons que la place de la Concorde s’appelait à l’origine la place Louis XV, qu’elle a été rebaptisée place de la Révolution en 1792 après l’abolition de la monarchie. Et qu’elle a servi de cadre à l’exécution de Louis XVI.

De GTA à Animal Crossing

D'autres manifestations 2.0 ont été repérées par les internautes, comme dans le pourtant si paisible Animal Crossing, de Nintendo, toujours. D'autres jeux vidéo, notamment Splatoon, un jeu de tir où les projectiles sont des billes de peinture multicolores, a également donné quelques idées à certains.

L'actualité française qui s'invite dans les jeux vidéo, ce n'est toutefois pas nouveau. Il y a quatre ans, les "gilets jaunes" avaient aussi détourné un des jeux vidéo les plus populaires, Grand Theft Auto. Modélisés dans le jeu, ils avaient érigé des barrages et s’étaient confrontés aux forces de l’ordre.