Gérald Darmanin : "La réforme des retraites est la plus ambitieuse depuis 1945"

La réforme des retraites est l'un des grands chantiers qui attend le gouvernement dès la rentrée. Gérald Darmanin assure que "les femmes, les gens qui ont des carrières heurtées, les personnes qui connaissent des difficultés, les ouvriers, vont bénéficier" de la réforme des retraites. "Nous réformons et nous réformons vraiment. L'important c'est de voir quelles sont les transformations que le pays est en train de vivre", poursuit le ministre de l'Action et des Comptes publics. Selon lui, "la réforme des retraites est la plus ambitieuse depuis 1945".

Des tests pour le Brexit

Sur le Brexit, Gérald Darmanin indique qu'il a reçu le ministre britannique à Calais (Pas-de-Calais). "Nous ferons des tests tout le mois de septembre. On fera comme si le Brexit existait avec les douanes", précise le ministre. Cédric Villani a annoncé sa candidature dissidente pour la mairie de Paris. "Je souhaite qu'ils puissent s'unir. Ce n'est jamais trop tard. Je remercie Benjamin Griveaux de son geste très élégant de ne pas demander l'exclusion de Cédric Villani", conclut Gérald Darmanin.