Pouvoir d’achat : l’inflation continue d’augmenter

L’inflation impacte grandement le prix des produits qui composent le panier du 20 Heures. Le prix des pâtes est l’un des tarifs qui a le plus augmenté. La hausse s’élève à 21 % pour des pâtes de marque et à 47 % pour celles de premier prix. La pénurie de blé est la cause de cette forte augmentation. Le prix de la viande croit aussi de 24 % pour les marques tandis que la hausse pour le premier prix s’élève à 29 %. "Avant, mon panier était de 99 à 100 euros, aujourd’hui il est à 150, 170", explique une consommatrice.



Les premiers prix très touchés

Les premiers prix sont particulièrement touchés par cette inflation. Le prix de l’huile d’olive premier prix a augmenté de 42 % et celui du beurre de 22 %. "Les hausses sont plus marquantes sur les premiers prix effectivement parce que dans la composante des prix proposé par les distributeurs, le poids (…) des matières premières notamment toutes les hausses de l’énergie, des prix de l’énergie vont avoir un poids beaucoup plus important", explique Emmanuel Cannes. Les produits de l’hygiène sont également beaucoup plus élevés, ainsi que l’eau en bouteille.