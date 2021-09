Vivendi annonce un projet d'OPA sur Lagardère

Le géant des médias Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré, a annoncé mercredi 15 septembre qu'il comptait acquérir la participation de 18% du fonds Amber Capital dans le groupe Lagardère, et son intention de déposer un projet d'une offre publique d'achat (OPA) pour acquérir le solde du groupe propriétaire d'Hachette et Europe 1.

Vivendi, qui détient déjà 27% de Lagardère, se donne jusqu'au 15 décembre 2022 pour réaliser cette opération annoncée à un prix par action de 24,1 euros, soit environ 20% de prime par rapport au cours actuel.

L'opération est soumise à l'autorisation de plusieurs autorités, dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et la Commission européenne, en raison des risques de concentration dans les secteurs de l'édition et des médias.

"Aboutissement d'un long processus"

Amber et Vivendi avaient passé un accord en août 2020, au coeur d'une bataille actionnariale chez Lagardère, qui comprenait un droit de première offre et de préemption réciproque.

Le fonds a proposé à Vivendi d'acquérir sa participation, et le conseil de surveillance du géant des médias, propriétaire de Canal+, Havas et Editis, a accepté et conclu un "contrat de vente sous conditions".

"Cette cession marque l'aboutissement d'un long processus et d'une stratégie d'investissement dont les objectifs ont été atteints", a déclaré dans un communiqué distinct Olivier Fortesa, associé gérant d'Amber Capital, le fonds britannique qui avait initié la fronde contre la gouvernance de Lagardère.

45% du capital détenu par Vivendi

"Nous avons toute confiance en la capacité de Vivendi, qui est l'un des plus grands acteurs industriels français, à poursuivre le développement du groupe dans tous ses métiers", a ajouté Joseph Oughourlian, fondateur d'Amber Capital.

Avec la part d'Amber, Vivendi se retrouverait propriétaire de 45% du capital et 36% des droits de vote de Lagardère, ce qui l'oblige à déposer une offre publique sur le solde des actions. Les autres principaux actionnaires sont Arnaud Lagardère, Bernard Arnault (Financière Agache) et le fonds souverain du Qatar.

"Par voie de conséquence, un projet d'offre publique au même prix visant toutes les actions Lagardère non encore détenues par Vivendi sera déposé à titre obligatoire auprès de l'Autorité des marchés financiers conformément à la réglementation applicable", explique Vivendi dans son communiqué.