Presse : 2,7 milliards d'exemplaires diffusés en 2023, en baisse de 4,6% par rapport à 2022

La diffusion de la presse française a reculé de 4,6% en 2023 par rapport à 2022, selon les données de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM) publiées jeudi 15 février. "2,7 milliards d'exemplaires" ont été diffusés en 2023, "soit 7,5 millions d'exemplaires par jour". L'ACPM a par ailleurs comptabilisé en moyenne 75 millions de visites par jour, sur les sites et les applications.

Dans le détail, la presse quotidienne régionale (PQR) représente 37% de cette diffusion. Arrivent ensuite la presse magazine (36%) et la presse quotidienne nationale (16%). Les autres familles de presse représentent une part beaucoup moins importante de la diffusion totale : 5% pour la presse dite du septième jour, 3% pour la presse quotidienne gratuite d'information, 2% pour la presse hebdomadaire régionale, 1% pour la presse professionnelle.

La presse payante grand public a été diffusée à 2,4 milliards d'exemplaires dont 721 millions sous forme de versions numériques (tablettes, ordinateurs, téléphones portables).

La presse quotidienne régionale en baisse, la presse nationale en hausse

La presse quotidienne régionale et 7e jour est passé de 6,3 millions d'exemplaires vendus en moyenne par parution en 2022, à 6,1 millions. En revanche, le nombre de visites sur les sites et applications de la PQR a progressé de "3% sur un an" (24 millions par jour). Ouest-France reste le titre qui se vend le plus (602 830 exemplaires). Loin derrière sur le podium, arrivent Sud Ouest (189 098) et Le Parisien (188 118). Tous les titres de la presse quotidienne régionale ont connu une baisse de leurs ventes mais elle est plus marquée pour certains journaux comme La Provence, rachetée fin 2022 par le groupe CMA-CGM de l'armateur Rodolphe Saadé (-8,81%) ou La Voix du Nord (-8,15%).

Parmi les nouveaux titres lancés en 2023, La Tribune Dimanche – lancée par le milliardaire Rodolphe Saadé – arrive à la 20e place des hebdomadaires les plus vendus avec 41 552 exemplaires. Le Journal du Dimanche a vu ses ventes chuter de 21,31% en 2023 par rapport à 2022. Une grande partie de la rédaction a démissionné après la prise de contrôle par Vincent Bolloré et après la nomination à la tête du JDD de Geoffroy Lejeune, journaliste marqué à l'extrême droite.

Contrairement à la PQR, la presse quotidienne nationale a vu sa diffusion progresser de 1,7% sur un an. Le Monde, Le Figaro et L'Equipe sont les titres qui se vendent le mieux.