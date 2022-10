Crise énergétique : la météo de France Télévisions se met au vert avec les indicateurs ÉcoWatt

Jusqu'à présent, le journal météo parlait essentiellement de la pluie et du beau temps. À partir de lundi 3 octobre, il se met au vert. Il indiquera à la fin de chaque bulletin si la consommation d'électricité est tendue ou non. Appelée ÉcoWatt, cette météo de l'électricité utilisera trois pictogrammes, avec un code couleur identifié. "En orange la situation est tendue, et ce serait plutôt pas mal de participer à un effort collectif, et faire quelques écogestes. En rouge, la situation est très tendue, ce qui signifie que le stock électrique est à son plus bas niveau. On risque des coupures d'électricité", détaille Myriam Seurat, journaliste France Télévisions.



Des indicateurs principalement destinés aux entreprises

Des horloges indiqueront les périodes de forte utilisation de l'électricité. L'objectif de cette nouvelle signalétique est d'anticiper, en cas de vague de froid. Chacun pourra alors adopter les bons gestes : éviter de charger son téléphone portable entre 8 heures et 13 heures [et] 17h30 et 20 heures, ou fermer les volets en hiver pour ne pas perdre la chaleur. La météo de l'électricité se fait en partenariat avec RTE, le réseau de transport d'électricité. Elle s'adresse aux particuliers, mais surtout aux entreprises.