Attentats de janvier 2015 : quatre personnes en garde à vue dans l'enquête sur les armes

Ils sont soupçonnés d'avoir fourni des armes aux frères Kouachi et à Amedy Coulibaly. Quatre personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur la fourniture des armes utilisées lors des attentats contre Charlie Hebdo et le supermarché Hyper Cacher à Paris en janvier 2015, a appris France 2 mardi 30 janvier, confirmant une information de l'AFP.

Les gardes à vue des quatres hommes, âgés de 30 à 36 ans et interpellés lundi et mardi, "visent à préciser le rôle qu'ils ont pu jouer dans la fourniture des armes" utilisées par les auteurs de ces attentats qui avaient fait douze morts, a précisé cette source. Trois d'entre eux ont été interpellés dans les Ardennes et le quatrième a été extrait d'une maison d'arrêt où il était détenu pour des faits de droit commun.

Quatorze personnes mises en examen

Le 7 janvier 2015, les auteurs de l'attentat contre le journal satirique, les frères Chérif et Saïd Kouachi, avaient tué douze personnes. Le lendemain, Amedy Coulibaly avait tué une policière municipale à Montrouge (Hauts-de-Seine), puis abattu le 9 janvier quatre hommes de confession juive dans un supermarché casher de l'Est parisien.

Trois ans après les faits, quatorze hommes sont poursuivis dans cette enquête, soupçonnés à des degrés divers d'avoir apporté une aide logistique à Amedy Coulibaly, mais tous nient avoir eu connaissance du projet terroriste. Début janvier, treize d'entre eux étaient en détention provisoire, selon une source proche du dossier.