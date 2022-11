Inflation : les produits premiers prix attirent les Français dans les supermarchés

Les produits premiers prix, souvent difficiles d'accès dans les gondoles, restent bénéfiques pour le portefeuille des Français malgré une inflation record de 17 % en un an.

Ce sont des produits pas toujours mis en évidence dans les rayons, mais recherchés par les consommateurs. Le kilo de coquillettes à 1,29 euro, dix centimes de moins que la marque distributeur de l'enseigne, est presque inaccessible, tout en bas des rayons. Ils attirent de par leurs prix compétitifs. Une mère de famille se laisse parfois séduire par ces produits bon marché. "Ça dépend des produits, le rapport qualité-prix. Parfois, il n'y a pas trop de différence”, confie-t-elle.

Des produits attirants, sauf pour certaines matières premières



Les produits premiers prix n'échappent pourtant pas à l’inflation. Selon l’Institut de la consommation, elle dépasse 17 % depuis un an, six points de plus que la moyenne. Pourtant, certains demeurent très intéressants. Le vinaigre rouge premier prix est 50 centimes moins cher que celui de la marque distributeur. "Ils sont moins chers ces premiers prix, sauf que des fois les premiers prix, c’est en grande quantité et moi ça ne m'intéresse pas d’avoir un stock chez moi”, explique une cliente de supermarché. Des produits attirants, sauf pour les matières premières comme l’huile, la farine ou la viande surgelée, où le gain est moins intéressant.