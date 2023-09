Immobilier : les maisons en rondins de bois, atypiques et écologiques

Durée de la vidéo : 2 min

Coup de projecteur, mardi 26 septembre, sur les maisons en rondins de bois. Elles ressemblent à de beaux chalets, sont fabriquées avec du bois français et surtout, sont moins énergivores. Si elles sont plus chères à la construction, elles permettent de belles économies de chauffage.

Elles sont encore rares dans le paysage français. Les fustes, des maisons faites de rondins de bois, très répandues au Canada, commencent à se faire une place en France. Dans les Vosges, une maison est en cours de construction. "C'est une maison en rondins de 80 m2, de plain-pied", explique le constructeur Matthias Diddens. Difficile encore d'imaginer à quoi elle ressemblera, mais ses façades se dessinent peu à peu, rondin après rondin : des troncs d'arbres de 30 à 40 cm de diamètre, qui sont empilés au millimètre près.

Pas de déperdition de chaleur

Malgré les contraintes dues à la forme des rondins et le coût de construction un peu plus élevé qu'une maison traditionnelle, ce couple ne regrette pas son choix. "On n'a pas déperdition de chaleur en hiver. Ça permet aussi de réguler le taux d'humidité. C'est chaleureux, on s'y sent bien. On ne changerait pas", affirme la femme.