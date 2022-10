Hébergement d'urgence : le gouvernement maintient "le nombre de places, autour de 197 000", indique le ministre Olivier Klein

Le gouvernement renonce finalement à supprimer des places d'hébergement d'urgence en 2023 comme il le prévoyait jusqu'ici, a annoncé vendredi 28 octobre, le ministre délégué à la Ville et au Logement. Sur franceinfo, Olivier Klein justifie cette décision par le fait qu'il "est insupportable d'avoir des familles avec enfants à la rue cet hiver".

"Nous avons décidé d'augmenter le budget tel qu'il était prévu pour pouvoir maintenir le nombre de places, autour de 197 000 places", détaille Olivier Klein. Un niveau d'hébergement "jamais atteint" en France, se félicite le ministre délégué à la Ville et au Logement. "Avant le Covid on avait 150 000 places, en 2017 on avait 120 000, donc on avait déjà obtenu un niveau de place d'hébergement très important", explique Olivier Klein

"Dans le même temps, le gouvernement veut lancer un deuxième plan logement d'abord car l'objectif principal est de quitter la rue et aller vers le logement." Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement à franceinfo

Le ministre délégué à la Ville et au Logement réaffirme également la volonté du gouvernement concernant le plan quinquennal pour le logement : "On augmente le budget logement d'abord de plus de 40 millions d'euros". C'est 2,8 milliards d'euros sur l'hébergement d'urgence et un programme logement d'abord qui est lui-aussi abondé pour que, dans les années qui viennent, il y ait de moins en moins de gens dans un hébergement d'urgence et de plus en plus avec un toit sur la tête."