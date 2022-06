Un quart des vols annulés jeudi matin à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, en raison d'un mouvement social

Il y aura 25% des vols annulés dans la matinée du jeudi 9 juin matin entre 7 heures et 14 heures à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, a appris franceinfo mercredi auprès de Paris Aéroport (ex-Aéroport de Paris). La société gestionnaire de l'aéroport parisien va réduire la voilure des vols en raison d'un appel à la grève de plusieurs syndicats pour des augmentations de salaire de 300 euros pour faire face à l'inflation.

Les pompiers qui sécurisent notamment les pistes de décollage et d'atterrissage font partie des métiers concernés par ce mouvement social et sont donc susceptibles de faire grève jeudi. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC), rattachée au ministère de la Transition écologique, a décidé d'anticiper sur un possible manque d'effectifs et a demandé à la société gestionnaire de Roissy de fermer deux pistes entre 7 heures et 14 heures.

Ainsi, un quart des vols seront annulés pendant ce laps de temps. Sont concernées les compagnies aériennes qui assurent plus de quatre vols à Roissy, soit une très grande majorité de compagnies.

D'autres aéroports concernés par la grève

Paris Aéroport assure à franceinfo que des solutions seront trouvées pour que les voyageurs puissent être remis sur un autre vol. Par ailleurs, d'autres aéroports sont concernés par ce mouvement de grève, comme l'aéroport Paris-Orly ou Marignane à Marseille. Un autre mouvement de grève a lieu ce mercredi à Roissy, mais il ne concerne que les agents de sûreté, qui ne sont pas employés par Paris Aéroport. Aucune annulation de vols n'a lieu, précise Paris Aéroport à franceinfo. Seulement des retards lors des contrôles pour accéder à la zone d'embarquement.