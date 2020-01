Hôpital public : une grève du codage qui menace les finances

Des blouses blanches jetées à terre. À l'hôpital Saint-Louis, à Paris, le personnel hospitalier a mené une action pour dénoncer le manque de moyens. Depuis trois mois, plusieurs chefs de service et leurs équipes pratiquent la rétention du codage. Un terme technique, mais une opération indispensable pour les finances des hôpitaux.

Un manque à gagner difficile à chiffrer

Aujourd'hui, chaque acte médical réalisé, comme une opération ou une IRM, correspond à un code et à un tarif spécifique. Pour chaque patient, le médecin enregistre et code les différents actes qu'il pratique. Ils sont ensuite transmis à l'Assurance maladie. Cette dernière rémunère les hôpitaux en fonction de cette activité. En cessant d'enregistrer ces actes, l'hôpital ne peut plus se faire rembourser. Difficile pour le moment de chiffrer le manque à gagner pour les hôpitaux.

