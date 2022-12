Grève des médecins libéraux : "Nous appelons à la responsabilité de tous", déclare la ministre Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé, promet lundi sur franceinfo des propositions sur la santé "dans les semaines à venir".

"Nous appelons à la responsabilité de tous les médecins", déclare Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé, lundi 26 décembre sur franceinfo, alors que les médecins libéraux sont à nouveau appelés à faire grève cette semaine pour réclamer une hausse du tarif des consultations et une amélioration de leurs conditions d'exercice. Elle promet des propositions sur la santé "dans les semaines à venir".

"Nous savons que les périodes de fêtes sont toujours des périodes très difficiles pour des questions de santé", les hôpitaux sont en tension et "nous avons aussi une triple épidémie" de Covid-19, de grippe et de bronchiolite, rappelle la ministre. "Nous appelons bien sûr à la fois à la responsabilité de nos concitoyens pour respecter les gestes barrières et se faire vacciner mais peut-être aussi à la responsabilité des médecins pour ne pas encore engorger les urgences", ajoute Agnès Firmin Le Bodo.

Ils réclament le doublement du tarif des consultations

Face au collectif Médecins pour demain et aux syndicats UFML, FMF, SML et Jeunes médecins qui appellent à la grève et demandent le doublement du tarif des consultations, pour qu'il passe de 25 à 50 euros, la ministre répond que les enjeux de la convention médicale "ne sont pas que les enjeux de négociation tarifaire".

"Il y a aussi à revoir notre système de santé, repenser notre médecine libérale – de moins en moins de médecins, de plus en plus de patients à prendre en charge, dans des conditions difficiles. Je vois aussi beaucoup de médecins qui sont prêts à travailler avec nous [sur] comment on dégage du temps médical", affirme la ministre, avant de vanter notamment les mérites des assistants médicaux mis en place par l'État et qui font gagner 15% de temps médical.

"Les Conseils nationaux de la refondation en santé viennent de se terminer. Nous allons, dans les semaines à venir, pouvoir faire des propositions", promet la ministre. "L'enjeu, c'est à la fois de fidéliser les professionnels qui sont en place et c'est aussi de donner des perspectives pour engager nos jeunes dans les métiers de la santé."