DIRECT. Les urgentistes descendent dans la rue pour dénoncer la surcharge de leurs services

: Evidemment, @anonyme, c'est prévu. La manifestation doit partir à 13 heures de la gare Montparnasse, à Paris. C'est le collectif Inter-Urgences, soutenu par les syndicats CGT, Sud et FO, qui est derrière cette action (que vous pourrez suivre dans notre direct).

: Bonjour Raphaël ! Pourriez-vous suivre également les manifestations des urgentistes prévu aujourd’hui à Paris ? Merci !

: Un petit point sur l'actu, avant de continuer à suivre la célébration :



• La France célèbre le 75e anniversaire du Débarquement allié sur les plages de Normandie en présence de Donald Trump, Emmanuel Macron, et de plusieurs vétérans centenaires. Une cérémonie à suivre dans notre direct, et des articles et vidéos à consulter ici.



• Le constructeur Fiat Chrysler (FCA) qui a retiré cette nuit sa proposition de fusion avec Renault pour former le numéro 3 mondial de l'automobile, a fait porter la responsabilité de cet échec au gouvernement français qui s'en est défendu.



• Grèves, réquisitions, arrêts maladie... La crise des urgences hospitalières dure depuis bientôt trois mois et ne cesse de s'amplifier, avec une manifestation nationale prévue à Paris cet après-midi dès 13 heures de Montparnasse. Nous avons recueilli les témoignages de soignants.



• La crise s'approfondit chez Les Républicains. Valérie Pécresse a annoncé quitter le parti.

: Le mouvement de grève dans les hôpitaux continue de s'étendre. Au total, 84 services d'urgences (en bleu sur la carte) - contre 62 le 20 mai dernier - sont engagés dans la mobilisation, selon le décompte réalisé par le groupe "coordination" du collectif inter-urgences. Voici la carte.







: "Auparavant, il restait rarement plus de cinq à dix patients aux urgences après le service de nuit. Maintenant, nous sommes davantage entre vingt et vingt-cinq car il n’y a pas de place dans les unités d'hospitalisation."

: Les salariés contactés par franceinfo décrivent systématiquement les mêmes scènes d'engorgement dans les couloirs des urgences. A l'hôpital de Hautepierre, à Strasbourg, le nombre d'entrées augmente par exemple de 10% par an sans que les effectifs aient été adaptés, affirment les syndicats.

: "Il y a des journées où on ne peut même pas aller aux toilettes. On a parfois l'impression de mettre nos patients en danger alors on se dit : 'stop, assieds-toi deux secondes'".









: Plusieurs dizaines de services d'urgences sont mobilisés pour réclamer davantage d'effectifs et dénoncer la fermeture de lits. De nombreuses unités souffrent aujourd'hui d'un engorgement chronique qui compromet la mission de soignants débordés et épuisés. J'ai recueilli des leurs témoignages.









: "Je vais leur faire des propositions (...) Les urgences sont en souffrance, et vraiment il faut l'entendre."



"J'ai prévu de me rendre ce matin auprès d'eux et de leur parler", au Palais des congrès à Paris, a annoncé la ministre de la Santé sur Public Sénat.









: "J'ai vu en 5 ans des gens extrêmement motivés, humains, qui dépassent largement leur temps de travail pour se battre pour leur métier se casser la santé."



Une cinquantaine de services des urgences sont en grève depuis trois mois. Une manifestation partira à Paris ce jeudi à 13h de Montparnasse.

: Bonjour @Jm25, une infirmière a raconté à Mediapart que les gendarmes étaient venus lui présenter un avis de réquisition, alors qu'elle venait d'être mise en arrêt maladie par son médecin. Notre journaliste Benoît Zagdoun vous explique les règles de droit qui encadrent les réquisitions de personnels soignant par les préfets et les dérogations qui s'y s'appliquent.









: Bonjour. La police va chercher les urgentistes qui se sont mis en arrêt de maladie est-ce vrai ou faux ? Merci.

: "Il y a une pression constante de l'urgence et de l'afflux des patients."



Cette semaine, à Lons-le-Saunier (Jura), il y a eu des réquisitions préfectorales après plusieurs arrêts de travail simultanés. Des gendarmes sont allés chercher des médecins et infirmières à domicile, en pleine nuit.







