brut

“Voici l’héliodome. La maison qui, tout simplement, est sculptée par les trajectoires du soleil.” Éric a imaginé une maison écologique aux allures de dôme. Orientée en fonction du soleil, elle a pour but de réduire la consommation d’énergie. Brut l’a visitée.

Cette maison, qui ressemble grandement à une soucoupe volante, est en réalité une habitation écologique. Premièrement conçue dans le village de Crosswiller en Alsace, elle limite grandement les consommations énergétiques de ses habitants. Pour ce concept, Éric Wasser a remporté le concours Lépine en 2003. Depuis, il a construit une dizaine d’“Heliodome” différents pour des particuliers en France, en Suisse et en Allemagne.

“ On peut parler de 80 % d’économie d’énergie ”

“J’ai un ensoleillement total pendant les 4 mois d’hiver, et je suis à l’ombre pendant les 4 mois d’été.” Pour construire ce qu'il a appelé l'"Heliodome", Éric Wasser, designer et ébéniste, a misé sur les trajectoires géométriques du soleil. En les analysant, il a été capable de fabriquer une maison écologique où il fait frais l’été et chaud l’hiver.

“La façade du bâtiment n’est rien d’autre que la trajectoire du soleil le jour de l’été quand il est haut. Et le toit du bâtiment, c’est quand le soleil est bas. Donc en fait, le bâtiment, c’est exactement ce que peuvent faire mes mains.”

Avec cette habitation originale et écologique, l'ébéniste arrive à économiser jusqu’à 80% d’énergie. “À partir du moment où un bâtiment est complètement à l’ombre, si à l’intérieur, il y a du minéral pour lui apporter un peu d’inertie, de fraîcheur, forcément, ça marche. Et si un bâtiment est ensoleillé l’hiver, le moindre rayon de soleil apporte de l’énergie, explique-t-il.