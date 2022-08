Gaz : le géant russe Gazprom suspend ses livraisons à la France

Le torchon brûle entre Gazprom et Engie. Le géant du gaz russe a décidé mardi 30 août de fermer le robinet aux Français dès jeudi. Une décision qui inquiète, car la Russie est l'un de nos premiers fournisseurs : la France importait ainsi 17% de gaz avant la guerre, contre 9% aujourd'hui. Cette énergie est précieuse pour certains, comme dans une entreprise de la Vienne, Parole Gourmande, qui cuisine et conditionne des soupes en pot.



Diversifier les sources d'approvisionnement

"Tout le site est alimenté en vapeur, qui est produite uniquement grâce à une chaudière gaz", explique Xavier Pointeau, directeur de Parole Gourmande. Alors, si le gaz venait à manquer cet hiver et les entreprises à être rationnées, plus aucun salarié ne pourrait travailler ici. De son côté, le gouvernement tempère. Pour éviter d'en arriver là, les sources d'approvisionnement ont été récemment diversifiées, notamment avec la Norvège, qui fournit 36% du gaz français, ou encore l'Algérie et les États-Unis. Mais ces nouvelles importations ne suffiront pas à combler toute l'Europe. Si Moscou fermait toutes les vannes du continent, le gaz finirait par manquer cet hiver, selon Thierry Bros, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions énergétiques.