Éoliennes : à Oléron, l'éloignement d'un parc éolien en mer par le gouvernement ne rassure pas

Le projet de parc éolien en mer au large de l'île d'Oléron devrait être implanté plus loin que prévu, à 40 km du littoral, en dehors du parc naturel marin, après une décision gouvernementale. Mais les opposants ne sont toujours pas rassurés, et redoutent un impact très négatif sur la pêche et la biodiversité.