Énergie : y aura-t-il des coupures cet hiver ?

Y aura-t-il des coupures de gaz ou d’électricité cet hiver ? Le fournisseur russe Gazprom a coupé le robinet avec la France, mercredi 31 août. La Première ministre réclame plus de sobriété. "On ne va pas couper le gaz chez les ménages français, mais c’est sur nos entreprises du coup, les gros consommateurs, qu’il pourrait y avoir des coupures et évidemment cela aurait des conséquences économiques et sociales", a dit Élisabeth Borne dans « Quotidien », mardi 30 août.



Des réserves remplies pour deux mois

Actuellement, les réserves de gaz de la France sont remplies à 90 %, mais cela représente seulement deux mois de consommation. L’électricité pourrait aussi manquer. En cas de pic de consommation, il pourrait y avoir des coupures localisées. Par exemple, deux quartiers pourraient se retrouver sans courant pendant deux heures puis cela atteindrait une autre zone.