Auchan annonce la vente de 21 magasins en France, 723 emplois potentiellement menacés

L'hypermarché de Villetaneuse, qui emploie 188 personnes, est concerné selon "Les Echos".

La CFDT a immédiatement dénoncé un potentiel plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) "qui intervient après des années d'errances stratégiques". Auchan France, engagé dans un vaste plan de réformes destiné à réduire ses pertes financières, a annoncé mardi 30 avril à ses partenaires sociaux la prochaine mise en vente de 21 sites "sans perspective réaliste de retour à la rentabilité".

Le groupe nordiste de distribution précise que si ces sites ne trouvaient pas preneur, "un plan de sauvegarde de l'emploi sera donc ouvert". Cette mise en vente concernera potentiellement 723 salariés, selon la CFDT.

Dans un communiqué, le syndicat s'est dit "scandalisé d'apprendre que l'entreprise décide d'un PSE d'envergure en mode départ contraint sur les sites de production".

Les syndicats réclament un reclassement

Selon Les Echos, l'hypermarche de Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), qui emploie 188 personnes, est concerné par cette vente. Tout comme treize supermarchés qui emploient au total 265 salariés (Faulquemont, Tours, Esvres, Roanne, Marquette-les-Lille, Arras, Perpignan, Mulhouse, Rouen, Albert, Athis-Mons, Chevilly-la-Rue, Saint-Ouen-L'Aumone), quatre chronodrive (Agen, Bayonne, Vannes) dont un Chrono Relais à Caen, où 89 personnes sont concernées, deux Halles d'Auchan (Meaux et Bobigny) employant 150 salariés, et enfin le centre Auchan Direct de Marseille (31 employés).

Dans son communiqué, la CFDT juge cette mise en vente "d'autant plus inacceptable (...) qu'Auchan et le groupe Mulliez ont perçu au titre du CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, ndlr) 500 millions d'euros sur les six dernières années".

Le syndicat revendique en outre la "reconnaissance sociale et économique du Groupe Mulliez qui rassemble des dizaines d'enseignes, Auchan, Leroy Merlin, Kiabi, Kiloutou, Flunch... présentes le plus souvent sur les même zones commerciales." Cette "reconnaissance" permettrait selon la CFDT "de créer des passerelles inter-enseignes et d'augmenter sensiblement les chances de reclassement en proximité pour tous les salariés".