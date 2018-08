VIDEO. Les caribous sont une espèce clef de voûte pour l’équilibre de la forêt boréale

La chercheuse française Clara Superbie achève son doctorat en écologie commencé à Lyon, à Saaskatoon, au cœur de l'immense province canadienne de la Saskatchewan, frontalière, au sud, des Etats américains du Montana et du Dakota du Nord. C’est une étape clé dans le parcours universitaire de la jeune chercheuse en biologie.

Les études dans cette université, si grande qu’elle occupe un quart de la ville, ne sont pas comparables à celles entreprises en France. Là-bas, elle donne déjà des cours et gère son temps comme elle l’entend. Notamment spécialisée dans l’acoustique des marmottes, elle étudie aujourd'hui l’évolution des caribous dans la forêt boréale.

Un animal aux pouvoirs magiques

Chaque matin, dès son arrivée à son bureau, Clara allume son ordinateur pour voir par où sont passés les animaux qu’elle suit : "En 2014, on a capturé quatre-vingt-quinze caribous pour les équiper d’un collier GPS. Tous les points que vous voyez indiquent le tracé effectué par mon caribou. Tous les ans, on relocalise nos caribous vivants à l’aide d’un hélicoptère. Seules les femelles ont des colliers, car ce sont elles qui se reproduisent. On va ainsi voir s’il y a un petit avec elles."

Pendant les dix premiers jours de sa vie, le bébé caribou est une proie facile pour les ours et les loups. Pour les tribus primitives, c’est un animal aux pouvoirs magiques, et pour les enfants aussi, parce qu’ils tirent le traîneau du père Noël... Les scientifiques tiennent de leur côté les caribous pour une espèce clef de voûte : si elle disparaît, c’est l’équilibre de la forêt qui chancelle…