Malte : la destination tendance pour apprendre l'anglais au soleil

Malte est un archipel perdu au milieu de la Méditerranée. Il est connu pour ses eaux cristallines et ses 300 jours de soleil par an. L'un des plus petits États d'Europe était il y a peu une colonie de Sa Royale Majesté. De son passé, l'île a gardé l'anglais comme langue officielle. Un atout pour les milliers de Français qui viennent pour quelques semaines ou plusieurs mois apprendre la langue de Shakespeare dans ce petit paradis.

Le succès des écoles privées d'anglais sur l'île

Jade Dutto, étudiante française à Malte, a 20 heures de cours de langues par semaine, avec des professeurs américains, anglais ou australiens. Les étudiants, eux, viennent du monde entier. Apprendre l'anglais sous le soleil de Malte plutôt que dans les brumes londoniennes : l'idée séduit de plus en plus de jeunes Français. En quatre ans, leur nombre a augmenté de 25%. Chaque année, près de 10 000 Français de moins de 25 ans viennent ainsi passer deux semaines ou plus sur l'archipel maltais. Des écoles d'anglais, toutes privées, ouvrent à chaque coin de rue. Il y en a aujourd'hui plus d'une cinquantaine. Ces jeunes en séjour linguistique représentent une manne non négligeable pour le tourisme à Malte.

Le JT

Les autres sujets du JT