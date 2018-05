Environnement : les déchets s'exposent en galerie pour inciter au civisme

Une promenade sur les bords de Loire pour Charles Masters et son chien Dave, c'est presque un jeu de piste, sur la trace des déchets abandonnés en pleine nature. Avant de passer par la poubelle, Charles immortalise sa collecte, ainsi que Dave. Des photos qui rejoignent presque chaque jour les réseaux sociaux et le compte "b.ordures_de_loire", et pour quelques semaines, une exposition dans une galerie neversoise (Nièvre).

Nature morte prend tout son sens

Donner tout son sens à l'expression nature morte et inciter chacun au civisme quotidien pour préserver l'environnement. Une démarche qui touche ces touristes australiens. L'exposition est visible jusqu'au 29 mai à la galerie Arko, à Nevers. Charles et Dave, eux, continuent leurs promenades, en espérant ne plus avoir, un jour, de déchets à photographier.

