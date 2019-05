Var : l'émotion dans le village de la base militaire des deux soldats tués

Un bouquet de fleurs déposé à l'entrée de la base militaire de Saint-Mandrier-sur-Mer (Var), c'est un geste spontané et symbolique. "Je tiens à rendre hommage à ces gens qui sont capables de donner leur vie pour d'autres vies, explique Gaël Chaigneau, médecin. C'est important qu'ils aient des témoignages extérieurs comme quoi on pense à eux et qu'on les soutient."

Drapeaux en berne à la mairie

C'est dans cette commune du Var que Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello s'entraînaient au sein du prestigieux commando Hubert de nageurs de combat. Dans la base militaire qui sert aussi de centre de formation, tous sont choqués par le décès des deux officiers. "On est tous touchés par rapport à ces deux pertes", confie Richard Fuster, élève en mécatronique. Une émotion partagée par toute la population de la commune. À la mairie, les drapeaux sont en berne.