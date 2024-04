Création d'un compte épargne temps universel : plusieurs syndicats et une organisation patronale trouvent un accord sans le Medef

Le dispositif doit permettre aux salariés d'épargner des congés, des RTT et des primes pour s'en servir plus tard au cours de leur carrière.

Plusieurs syndicats sont parvenus, mardi 23 avril, à s'accorder avec une organisation patronale, l'Union des entreprises de proximité (U2P), sur la création d'un compte épargne temps universel (Cetu) et le sujet des reconversions professionnelles. Les négociations se sont toutefois tenues sans les deux autres organisations patronales, le Medef et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), toutes deux hostiles au Cetu.

Le Cetu doit permettre aux salariés d'épargner des congés, des RTT et des primes pour s'en servir plus tard au cours de leur carrière. Au nom de l'U2P, qui représente les artisans, commerçants et professions libérales, Pierre Burban a salué un "très bel accord" sur le Cetu et souligné "un certain consensus" sur les reconversions, tandis que le négociateur CFDT Yvan Ricordeau a fait part d'un avis "positif bien sûr sur le Cetu, mais aussi sur les reconversions".

La CGT ne signera pas l'accord

L'U2P, organisation patronale minoritaire, avait pris l'initiative d'engager une nouvelle négociation sur le Cetu et les reconversions professionnelles après l'échec le 10 avril des discussions sur le "pacte de la vie au travail". Après deux séances, les négociateurs sont parvenus à deux textes distincts.

Le premier sur le Cetu, devrait avoir l'aval de la CFDT, CFTC et peut-être de FO, sous réserve de l'approbation par les instances de ces organisations. La CGT a dit clairement qu'elle ne signerait pas, la CFE-CGC y voyant un système "trop incertain". Le second sur les reconversions a reçu un avis positif de la CFDT, CFTC, et de la CFE-CGC, FO reconnaissant "quelques avancées", tandis que la CGT y a vu "un pari".